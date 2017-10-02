Автобусы семи маршрутов в среду, 4 октября, не будут останавливаться у станции метро «Библиотека имени Ленина».

Изменения связаны с проведением в Центральном выставочном зале «Манеж» международного форума «Российская энергетическая неделя».

«С 9:30 до окончания мероприятий остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» по улице Моховая при следовании к улице Охотный Ряд автобусами «м1», «м2», «м3», «м6», №144, Н1, Н2 обслуживаться не будет», — следует из сообщения «Мосгортранса».

Источник: сайт «Мосгортранса»