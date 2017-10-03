Утром во вторник, 3 октября, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:57 в Домодедове отменили 17 вылетов. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Анталью, Ереван, Иркутск, Саратов, Симферополь,Ульяновск, Благовещенск, Усинск и Новый Уренгой. Часть отмен связана с проблемами у «ВИМ-Авиа».

Еще 17 рейсов задерживается: 11 из них — в Домодедове, шесть — в Шереметьеве.

В работе подмосковных Внукова и Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»