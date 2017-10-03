Пассажиры, пострадавшие от задержек рейсов авиакомпанией «ВИМ-Авиа», начали подавать иски в суд.

Первый иск зарегистрировал Подольский городской суд Московской области. Его подала семья с ребенком, которой пришлось провести в аэропорту сутки. «Ситуация осложнялась тем, что мать страдает серьезной болезнью и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Они стали заканчиваться, они подняли панику и через сутки их отправили домой», — уточнил адвокат потерпевших Алексей Михальчик. Третьим лицом по иску проходит туркомпания «ТТ Трэвэл».

Сумма исковых требований составила 869 тысяч рублей. 719 тысяч из них планируется получить в счет ущерба в рамках Монреальской конвенции, а еще 150 тысяч — как компенсацию морального вреда.

В сентябре «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Перевозкой пассажиров по регулярным рейсам «ВИМ-Авиа» займутся семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: сайт Подольского городского суда Московской области, РИА «Новости»