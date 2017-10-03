Трое вооруженных мужчин напали на офис международной компании CarPrice, которая занимается продажей автомобилей через онлайн-аукцион.

«На улице Академика Чаломея трое неизвестных в медицинских масках совершили разбойное нападение на офис компании CarPrice, после чего скрылись. Преступники вооружены, полиция ведет их розыск», — сообщает источник в правоохранительных органах.

О создании сервиса самой быстрой продажи машин читайте в нашем интервью с владельцем CarPrice.

Источник: информагентство «Москва»