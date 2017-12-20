Утром в среду, 20 декабря, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:40 задерживались 25 рейсов: 18 из них — в Домодедове, пять — в Шереметьеве, а еще два — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили шесть вылетов, в том числе в Киров, Краснодар, Сочи и Франкфурт-на-Майне.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»