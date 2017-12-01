Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила снизить возраст наступления полной дееспособности с 18 до 14 лет.

Омбудсмен напомнила, что уже сейчас с 14 лет можно привлечь к уголовной ответственности за убийство, кражу и экстремизм, который она отнесла к «преступлениям, требующим интеллектуального осмысления происходящего». В связи с этим Москалькова считает логичным дать гражданам возможность реализовать себя уже в этом возрасте и «в позитивной сфере».

Согласно Конституции полный спектр прав и обязанностей у граждан появляется только после совершеннолетия. Граждане с 14 до 18 лет являются частично дееспособными. При этом подростков могут признать полностью дееспособными досрочно, если они вступят в брак, будут работать или заниматься предпринимательством с 16 лет.

Источник: «Интерфакс»