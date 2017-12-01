Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: офлайн-навигация от «Яндекса», запрет на проход американских журналистов в Госдуму и использование в кампании Путина недопуска спортсменов к Олимпиаде.

Очередной арест Волкова

Нижегородский районный суд распорядился арестовать на 30 суток главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова за организацию несогласованного мероприятия.

Десять минут в совещательной комнате судья Свешников — и административный арест на 30 суток (!). — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 1 декабря 2017 г.

Должники без электричества

Мосэнергосбыт до конца года начнет отключать электричество за неоплату долгов. Свое решение компания объяснила «сохраняющейся тенденцией к росту задолженности», которая у жителей Московского региона с начала года выросла на 232,5 миллиона рублей, достигнув в ноябре 3,5 миллиарда рублей.

Россияне не знают, как передается ВИЧ

Специалисты «Левада-Центра» выяснили, как, по мнению россиян, передается ВИЧ. Оказалось, что 2 % наших сограждан считают, что ВИЧ передается при рукопожатии и объятиях, а каждый десятый уверен, что заразиться можно при поцелуе или при укусе комара и других насекомых.

Офлайн-навигация «Яндекса»

В сервисах «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» теперь можно искать адреса и строить автомобильные маршруты без подключения к интернету.

Офлайн-режим включается автоматически, когда сигнал мобильной сети становится слабым или совсем пропадает. Однако нужно заранее сохранить карты региона в памяти устройства.

Кремль против скандалов на выборах

Кремль потребовал от местных властей провести президентские выборы 2018 года без скандалов и нарушений. «РБК» сообщает, что такую задачу перед губернаторами и силовиками поставил лично президент Владимир Путин.

Недопуск на Олимпиаду в кампании Путина

По данным телеканала «Дождь», недопуск российской сборной на зимние Олимпийские игры в Южной Корее используют в предвыборной кампании Владимира Путина.

Как рассказали собеседники телеканала, в ходе кампании Путин разовьет тему противодействия России на международном уровне. Упор сделают на том, что за рубежом не любят Россию, мешают ей развиваться и препятствуют участию российских спортсменов в Олимпиаде.

В Госдуму не пустят журналистов из Америки

Госдума запретит всем представителям американских СМИ посещать здание нижней палаты парламента. Такое решение связано с лишением российского телеканала RT аккредитации в Конгрессе США. Ограничения начнут действовать со следующей недели.