Очередной арест Волкова, отключение света должникам и заблуждения россиян о ВИЧ
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: офлайн-навигация от «Яндекса», запрет на проход американских журналистов в Госдуму и использование в кампании Путина недопуска спортсменов к Олимпиаде.
Очередной арест Волкова
Нижегородский районный суд распорядился арестовать на 30 суток главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова за организацию несогласованного мероприятия.
Должники без электричества
Мосэнергосбыт до конца года начнет отключать электричество за неоплату долгов. Свое решение компания объяснила «сохраняющейся тенденцией к росту задолженности», которая у жителей Московского региона с начала года выросла на 232,5 миллиона рублей, достигнув в ноябре 3,5 миллиарда рублей.
Россияне не знают, как передается ВИЧ
Специалисты «Левада-Центра» выяснили, как, по мнению россиян, передается ВИЧ. Оказалось, что 2 % наших сограждан считают, что ВИЧ передается при рукопожатии и объятиях, а каждый десятый уверен, что заразиться можно при поцелуе или при укусе комара и других насекомых.
Офлайн-навигация «Яндекса»
В сервисах «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» теперь можно искать адреса и строить автомобильные маршруты без подключения к интернету.
Офлайн-режим включается автоматически, когда сигнал мобильной сети становится слабым или совсем пропадает. Однако нужно заранее сохранить карты региона в памяти устройства.
Кремль против скандалов на выборах
Кремль потребовал от местных властей провести президентские выборы 2018 года без скандалов и нарушений. «РБК» сообщает, что такую задачу перед губернаторами и силовиками поставил лично президент Владимир Путин.
Недопуск на Олимпиаду в кампании Путина
По данным телеканала «Дождь», недопуск российской сборной на зимние Олимпийские игры в Южной Корее используют в предвыборной кампании Владимира Путина.
Как рассказали собеседники телеканала, в ходе кампании Путин разовьет тему противодействия России на международном уровне. Упор сделают на том, что за рубежом не любят Россию, мешают ей развиваться и препятствуют участию российских спортсменов в Олимпиаде.
В Госдуму не пустят журналистов из Америки
Госдума запретит всем представителям американских СМИ посещать здание нижней палаты парламента. Такое решение связано с лишением российского телеканала RT аккредитации в Конгрессе США. Ограничения начнут действовать со следующей недели.
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