По заказу фонда «Петербургская политика» исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, кого россияне готовы поддержать на выборах президента в 2018 году, а каких кандидатов они не приемлют.

44 % россиян не станут голосовать

за представителей сексуальных меньшинств

Сильнее граждане не одобряют только политиков с психическими заболеваниями (74 %), наркозависимостью (60 %) и судимостью (56 %). Треть опрошенных заявили, что не хотели бы видеть президентом человека с гражданством другой страны и активами за рубежом. А каждый четвертый хочет, чтобы кандидат мог пояснить, откуда у него деньги.

Еще 15 % респондентов не станут голосовать за представителей нетрадиционных конфессий. Столько же выступают против революционеров, призывающих сменить государственный строй. А каждый десятый усомнится в кандидате, если узнает, что тот скрыто или явно сотрудничает с действующей властью.

В целом о неготовности идти на выборы президента заявили 11 % опрошенных. Еще 8 % пока не определились с кандидатом, а каждый сотый собирается испортить бюллетень. Из оставшихся 80 % респондентов три четверти проголосовали бы за Владимира Путина. Среди альтернативных кандидатов лидирует Владимир Жириновский. За ним следует Геннадий Зюганов. Алексей Навальный опережает Ксению Собчак, а Сергей Миронов и Григорий Явлинский набрали одинаковый процент голосов. За Дмитрия Гудкова, Михаила Касьянова и Сергея Удальцова голосовать не собираются. Еще 1 % надеется на появление другого кандидата.

Источник: «Петербургская политика»