За 2017 год средняя скорость передачи данных в сетях мобильной связи 4G в Москве выросла на 35–40 % по сравнению с 2016 годом, следует из исследования аналитического агентства Telecom Daily.

Наиболее высокая скорость передачи данных по направлению к абоненту зафиксировали в сети «МегаФона».

В сетях 3G за год показатели в среднем выросли на 10 %. Здесь лидером по средней скорости стал Tele2, а по максимальной скорости — у МТС.

Лучшее качество голосовой связи обеспечивают «МегаФон» и МТС, имеющие минимум блокировок и обрывов голосовых вызовов. Тогда как по времени соединения лидируют «МегаФон» и Tele2, а по коэффициенту качества речи — «МегаФон» и «Билайн».

Источник: «РБК»