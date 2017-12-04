Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам качества детских товаров к Новому году.

Специалисты ведомства проконсультируют желающих о безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок.

Получить информацию можно по 18 декабря по телефонам «горячих линий» управлений Роспотребнадзора по субъектам России, а также в Консультационных центрах для потребителей.

Источник: Роспотребнадзор