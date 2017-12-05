Вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента России Владимира Путина вновь установить памятник главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в центре Москвы. Соответствующее письмо опубликовано на официальном сайте КПРФ.
Зюганов считает, что Дзержинский оказал большое влияние на становление ВЧК и «определение облика сотрудников госбезопасности». «Его высказывание о том, что у чекистов должны быть „чистые руки, горячее сердце, холодная голова“, и поныне является нравственным эталоном для всех правоохранительных органов», — написал глава КПРФ.
Зюганов также отметил, что Дзержинский является «одним из наиболее деятельных и успешных хозяйственных руководителей России». По его мнению, возвращение памятника в центр Москвы будет способствовать «формированию достойных морально-нравственных ориентиров нашего общества».
Глава КПРФ напомнил, что 20 декабря отмечается 100-летие создания ВЧК.
Памятник Дзержинскому установили на Лубянской площади в 1958 году. В 1991 году скульптуру демонтировали. Сейчас она находится в парке «Музеон».
Источник: ТАСС
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