В рамках реконструкции Калужского шоссе построят более 7,5 километра шумозащитных экранов.

Постройки позволят снизить уровень шума вдоль трассы в районах компактного проживания москвичей, говорится в сообщении главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

На первом этапе строительства возведут 11 шумозащитных экранов длиной более двух километров. Сейчас работы по монтажу в районе поселков Коммунарка и Газопровод и деревни Сосенки завершены на 80 %.

Второй этап подразумевает установку 36 шумозащитных экранов на искусственных сооружениях и вдоль трассы в районе населенных пунктов Ракитки, Десна, Ватутинки, города Троицк, деревни Красная Пахра.

Источник: информагентство «Москва»