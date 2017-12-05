Заменить водительское удостоверение теперь можно в 53 центрах «Мои документы»
C 5 декабря оформить водительское удостоверение в Москве можно в 53 центрах «Мои документы» без привязки к месту жительства.
Специалисты центров помогут заменить водительское удостоверение в случае окончания срока его действия, утраты, хищения, смены реквизитов, а также оформить документ международного образца. Готовые права можно будет забрать также в центре «Мои документы», их срок изготовления составит девять календарных дней.
Список районов, где запустили новую услугу, можно посмотреть на сайте мэрии Москвы.
Источник: сайт мэрии Москвы
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