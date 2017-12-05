Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Обстрел жилых домов

Жильцы домов на юго-востоке Москвы пожаловались в полицию на регулярную стрельбу по окнам нижних этажей. По их словам, уже две недели неизвестные периодически обстреливают квартиры из пневматического оружия.

Высокая смертность российских солдат

«Ведомости» обнаружили скрытые данные о смертности российских солдат. Согласно документации тендера на страхование военнослужащих, с 2012 по 2015 год армия России потеряла более 2 600 человек.

Глобальный сбой Facebook Messenger

Днем в работе Facebook Messenger произошел глобальный сбой. На проблемы с уведомлениями и входом в приложение пожаловались пользователи из США, а также ряда европейских и азиатских стран.

черные списки авиапассажиров

Владимир Путин подписал закон о праве авиакомпаний составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Перевозчики получат возможность запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года.

Шпионы из PepsiCo

Россельхознадзор обвинил американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке для получения доступа к секретной информации российских госорганов. По мнению ведомства, PepsiCo незаконным путем получила доступ к документу под грифом «для служебного пользования».

Пожертвования для «Медиазоны»

Интернет-издание «Медиазона» перешла на краудфандинг из-за нехватки средств. Перевести пожертвование можно с помощью банковской карты, «Яндекс.Денег» и PayPal, а также кошельков для приема биткоинов и эфиров.

Первые СМИ-иноагенты

Министерство юстиции начало пополнять список СМИ, признанных иностранными агентами. Первыми в новый реестр попали «Голос Америки» и восемь проектов «Радио Свобода».