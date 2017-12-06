Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект о снятии запрета на продажу игристого вина в Новый год и Рождество.

По словам депутата, подобная мера поможет снизить число отравлений нелегальным и низкопробным алкоголем, которое традиционно возрастает в праздничные дни.

«Повышенный спрос населения на игристое вино в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукции», — рассказал Петров.

Автор инициативы отметил, что такие изменения будут положительно сказываться на поступлении налогов, а также на здоровье граждан, которые смогут купить легальную продукцию, а не контрафакт.

В случае одобрения законопроекта парламентом Ленобласти могут быть внесены соответствующие поправки и в федеральный закон.

Источник: RT