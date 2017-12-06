Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха начал конкурс на создание передвижного лазерного комплекса для уничтожения беспилотников. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.

Демонстрационный образец лазера должен автоматически обнаруживать до 20 воздушных целей, идентифицировать объект и поражать его непрерывным лучом на расстоянии до километра.

Предполагается, что исследование продлится с января по апрель 2018 года. Максимальная стоимость проекта — 23,5 миллиона рублей. Победителя определят 18 декабря.

Источник: сайт госзакупок