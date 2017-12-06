Сервис «Яндекс.Пробки» предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве в вечерний час пик.

По данным сервиса, к 16:00 загруженность столичных магистралей достигнет семи баллов, к 18:00 уже восьми баллов, а к 19:00 — девяти баллов.

Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам временно отказаться от использования машин из-за сильного снегопада, который принесет порядка 3–5 миллиметров осадков.

Источник: «Яндекс.Пробки», ЦОДД