15 декабря на Рождественском бульваре откроется Центральный рынок. Общая площадь торговых рядов составит более четырех квадратных километров.

На рынке все желающие смогут купить продукты от российских фермеров. Кроме торговых рядов там появится фуд-корт с кухнями различных народов мира, устричный бар и алкогольный бутик.

Московский Центральный рынок появился в Москве в 1937 году на Цветном бульваре. В 1994 году его закрыли и снесли, а на его месте открылся ТЦ «Цветной».

Источник: АфишаDaily