Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: российские спортсмены под нейтральным флагом, inDriver в Москве, исторический минимум смертности матерей и младенцев, проблемы «Аэрофлота», самое популярное видео-2017 и другие новости.

Участие Путина в выборах

Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году. Он рассказал об этом на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде. Помимо него о своем участии объявили бывший председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и оппозиционер Алексей Навальный.

Кварталы реновации в 3D

В марте 2018 года Мосгоргеотрест планирует запустить портал с 3D-визуализацией кварталов реновации для открытых обсуждений. Там москвичи смогут увидеть разработки проектов, поэтажную планировку и отделку, а также получить логистическую информацию.

Самые популярные песни-2017

Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» назвали самые популярные среди российских пользователей песни 2017 года. В топ-3 вошли: «Shape of You» (Эд Ширан), «По волнам» (Burito) и «Believer» (Imagine Dragons). Прослушать все песни из рейтинга можно в плейлисте «Яндекс.Музыки».

Российские спортсмены под нейтральным флагом

Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Накануне Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года за манипулирование системой.

О том, как в стране отреагировали на отстранение сборной России от Зимних Игр, читайте в нашем материале.

inDriver в Москве

Сибирский агрегатор такси inDriver объявил о запуске в Москве. В inDriver пассажиры сами назначают стоимость поездки, когда вызывают машину. За подключение к системе водители платят либо фиксированную почасовую ставку, либо перечисляют 5–7 % с каждого заказа. К работе допускаются только водители с лицензией.

Исторический минимум смертности матерей и младенцев

Материнская и младенческая смертность в России за десять месяцев достигли самых низких показателей за всю историю страны. Младенческая смертность снизилась на 10,2 % и по сравнению с 2005 годом сократилась вдвое. В свою очередь, материнская смертность уменьшилась более чем в 2,5 раза — до 7,3 случая на 100 тысяч человек. Таких результатов удалось достичь за счет работы перинатальных центров.

Проблемы «Аэрофлота»

Из-за инцидента в аэропорту Шереметьево, когда самолет авиакомпании AirBaltic выкатился за взлетно-посадочную полосу, «Аэрофлот» отменил 11 рейсов. Вылеты не состоятся в Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Рим, Осло, Стокгольм, Болонью, Стамбул, Минеральные Воды, Таллин и Сочи, а также в обратном направлении из этих городов. Со списком перенесенных вылетов можно ознакомиться здесь.

Самое популярное видео 2017

Сервис YouTube опубликовал список самых популярных видео 2017 года, которые суммарно посмотрели более 633 миллионов раз. Первое место заняло выступление участника тайского шоу The Mask Singer. Его посмотрели более 182 миллионов раз.