Вице-премьер Виталий Мутко напомнил о постоянной заботе государства об интересах российских спортсменов и пообещал поддержать выступающих на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Участвовать в Олимпиаде — это право спортсмена, мы будем его уважать и оказывать всестороннюю поддержку. И нам нужно сделать все, чтобы наш спортсмен не подвергался какой-либо дискриминации. Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом Виталий Мутко, вице-премьер России

Решение МОК о недопуске сборной России к соревнованиям в Южной Корее он назвал несправедливым, но отметил, что оно все-таки дает спортсменам право участвовать в Играх, хоть и не под флагом своей страны.

Свое же пожизненное отстранение от Олимпиад Мутко предпочел не комментировать. «Не время сейчас думать о себе», — заявил он, пообещав продолжить разбирательства на международном уровне.

Ранее The Village рассказывал, как спортсмены, чиновники и журналисты отреагировали на решение МОК отстранить сборную России от участия в Олимпиаде.

Источник: ТАСС