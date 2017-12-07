В полицию сообщили об угрозе взрыва в здании Госдумы на Охотном Ряду.

На место происшествия выехали экстренные службы. Об эвакуации из здания нижней палаты парламента не сообщалось.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч человек. По данным ФСБ, телефонным терроризмом занимаются уехавшие за границу россияне и их пособники на территории страны. The Village рассказывал, что еще известно об эвакуациях.

Источник: агентство «Москва»