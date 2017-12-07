За девять месяцев 2017 года заболеваемость острым гепатитом А в России выросла на 47,7 % по сравнению с 2016 годом.

Число людей с таким диагнозом в январе — октябре составило 5,06 на 100 тысяч населения. В 2016 году этот показатель был 3,43 на 100 тысяч.

Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая имеет как легкую, так и тяжелую форму. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Случаи заболевания зафиксированы в 13 странах, в том числе в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Голландии, Португалии и Швеции. При этом наибольшее число случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании и Италии.

Источник: «Коммерсантъ»