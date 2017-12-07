В России заболеваемость острым гепатитом А выросла почти на 50 %
За девять месяцев 2017 года заболеваемость острым гепатитом А в России выросла на 47,7 % по сравнению с 2016 годом.
Число людей с таким диагнозом в январе — октябре составило 5,06 на 100 тысяч населения. В 2016 году этот показатель был 3,43 на 100 тысяч.
Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая имеет как легкую, так и тяжелую форму. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.
Ранее сообщалось, что в Европе продолжается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Случаи заболевания зафиксированы в 13 странах, в том числе в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Голландии, Португалии и Швеции. При этом наибольшее число случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании и Италии.
Источник: «Коммерсантъ»
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