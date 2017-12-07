Из здания Российской академии наук на Ленинском проспекте эвакуировали около 300 человек после попытки неизвестного мужчины ворваться в академию.

«Мужчина прорывался с пакетами и коробкой, но, когда его задержали на входе, он бросил все и убежал. Понятно, что мы были вынуждены принять меры по эвакуации людей. Сейчас вызвана группа, которая будет досматривать», — сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

Сейчас в здании никого нет.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч человек. По данным ФСБ, телефонным терроризмом занимаются уехавшие за границу россияне и их пособники на территории страны. The Village рассказывал, что еще известно об эвакуациях.

Источник: ТАСС