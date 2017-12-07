5 ноября полиция задержала участников чтений Адама Смита — либертарианской экономической конференции, когда они шли на обед через Тверскую площадь. Полицейские остановили молодых людей, осмотрели их рюкзаки и отвели в полицейский автобус. На одном из шести человек была футболка с надписью «Навальный». В протоколе административного нарушения значилось, что «все задержанные в футболках Навального и кричали лозунги „За свободные выборы“». В протоколах осмотра одежду участников описали иначе. В итоге на задержанных наложили штраф в размере тысячи рублей по статье 19.3 КоАП России «за сопротивление полиции».

На заседании в Пресненском суде сегодня, 7 декабря, сотрудники полиции Евсевичеев и Заршиков объяснили задержание термином «пассивное сопротивление».

Адвокат правозащиты «Открытой России» Артур Шаповалов рассказал The Village, что фраза полицейских «ввела в ступор» судью, которая уточнила у ответчика, что значит пассивное сопротивление.