Адвокат — о наказаниях за «пассивное сопротивление» полиции
5 ноября полиция задержала участников чтений Адама Смита — либертарианской экономической конференции, когда они шли на обед через Тверскую площадь. Полицейские остановили молодых людей, осмотрели их рюкзаки и отвели в полицейский автобус. На одном из шести человек была футболка с надписью «Навальный». В протоколе административного нарушения значилось, что «все задержанные в футболках Навального и кричали лозунги „За свободные выборы“». В протоколах осмотра одежду участников описали иначе. В итоге на задержанных наложили штраф в размере тысячи рублей по статье 19.3 КоАП России «за сопротивление полиции».
На заседании в Пресненском суде сегодня, 7 декабря, сотрудники полиции Евсевичеев и Заршиков объяснили задержание термином «пассивное сопротивление».
Адвокат правозащиты «Открытой России» Артур Шаповалов рассказал The Village, что фраза полицейских «ввела в ступор» судью, которая уточнила у ответчика, что значит пассивное сопротивление.
Артур Шаповалов
адвокат правозащиты «Открытой России»
Полицейский не смог вразумительно объяснить термин. Он либо его где-то прочитал, либо выдумал вместе с коллегой. Позже судья пояснила, что «история и правда дурацкая, но политическая обстановка такая». Про политическую обстановку было сказано в контексте того, что нет значения при рассмотрении подобных дел, оказывал человек сопротивление или нет. Когда я пытался объяснить, что они шли обедать, судья ответила: «Они же знали, куда шли», — имея в виду Тверскую улицу.
То есть человек должен понимать, что политическая обстановка сейчас такая, когда власть готова применять чуть более жесткие меры, чем обычно. Грубо говоря, за прогулку на Тверской на обед можно получить десять суток ареста или тысячу рублей административного штрафа.
Мера наказания определяется так: если за время административного задержания на двое суток успевают рассмотреть дело в суде, то — арест. В случае, если двое суток истекли и задержанного отпустили домой из-за недооформленных протоколов, потом уже, заочно, решение об аресте не выносится.
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