Федеральная таможенная служба просит предоставить ей право ставить мигалки на автомобили для оперативного поиска незаконно ввезенной в Россию санкционной продукции. Соответствующий проект указа президента опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Сейчас для выявления и пресечения незаконного ввоза санкционных товаров создали 35 мобильных групп, на обеспечение деятельности которых правительство выделило 217 миллионов рублей.

Согласно закону, органы наделены правом самостоятельной остановки транспортных средств для проведения таможенного контроля автомобилей и перевозимых на них товаров.

Источник: «Интерфакс»