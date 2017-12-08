Европейский суд по правам человека принял жалобу на арест звукорежиссера Владислава Мосина, который работал 26 марта на трансляции митингов для YouTube-канала «Навальный LIVE».

Во время первой в этом году всероссийской акции протеста из-за расследования «Он вам не Димон» правоохранительные органы эвакуировали людей из офиса Фонда борьбы с коррупцией, сославшись на пожар. Затем их доставили в ОВД и оформили протоколы. Мосину и другим сотрудникам, которые вели трансляцию, вменили неповиновение полицейским. 27 марта Тверской суд арестовал Мосина на семь суток.

Правозащитники «Открытой России» утверждают, что в отношении Мосина нарушили статьи 5 и 6 Конвенции о правах человека, гарантирующие право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливый суд.

Ранее в ЕСПЧ уже приняли жалобы Никиты Милешина и Ильи Зайцева, задержанных на акции на Тверской, и помощника режиссера Екатерины Кенаревой, которую задержали в офисе ФБК вместе с Мосиным.

Ранее The Village уже рассказывал о делах на участников протестных акций 2017 года.

Источник: Правозащита «Открытой России»