Пользователь сайта Pikabu решил узнать, имеет ли право пассажир, купивший билет на верхнюю полку, сидеть на нижней.

По его словам, в соцсетях часто рассказывают о негативном опыте поездок в плацкарте. После этого аноним отправил письмо с интересующим вопросом РЖД. Спустя месяц ему пришел ответ:

Согласно письму компании, пассажир, купивший билет на верхнее место, не может сидеть на нижней полке, если попутчик против.

Аналогичные правила есть в отношении багажа: преимуществом на размещение вещей снизу обладает пассажир нижней полки, а сверху — турист с верхней.

Ранее ФАС и РЖД поспорили по поводу индексации тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. Компания предлагала повысить их на 3,9 %, а регулятор — снизить на 10 %, чтобы переманить авиапассажиров в полупустые поезда. Из-за сложившейся неопределенности в начале ноября РЖД приостановила продажу плацкартных билетов на 2018 год. Затем стороны договорились не менять тарифы. При этом перевозчика обязали повысить комфортность поездок.

Недавно ФАС установила также, что проезд в плацкарте по некоторым направлениям обходится дороже билета в купе или на самолет. Ценовая разница составила от 100 до 2 500 рублей. По мнению ведомства, при небольшой разнице в цене полет существенно экономит пассажиру время и позволяет достичь пункта назначения с большим комфортом, чем при путешествии в плацкартном вагоне нефирменного поезда.

Источник: Picabu