Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: неприятный запах в Москве, каршеринг от «Яндекса» и инвестиции в кооператив «Черный».

Лидер по просмотрам в Telegram

По итогам ноября Telegram-канал «Бывшая» уступил первое место по просмотрам проекту «Сталингулаг». Проект «Бывшая» лидировал по среднему количеству просмотров с момента своего создания в июне 2017 года.

На третьем месте в ноябрьском топе расположился политический канал «Давыдов.Индекс», следом идут Music 2017 и «Трансформатор». А на шестом месте расположился недавно появившийся канал Алексея Навального.

Неприятный запах в Москве

Пользователи социальных сетей пожаловались на неприятный запах сероводорода в центре, на севере и востоке Москвы. Как сообщают москвичи, запах чувствуется от «Павелецкой» до «Алтуфьево».

Мы на Цветном бульваре. Запах чувствуется даже в офисе. На балкон выйти невозможно (14 этаж) — Енья (@enya_arh) 8 декабря 2017 г.

Митинг таксистов в «Сокольниках»

Московские таксисты запланировали митинг на площадке для публичных мероприятий в парке «Сокольники». Обсуждение трудовых прав водителей намечено на 13:00 в четверг, 21 декабря. Предполагается, что митинг продлится два часа и соберет около полутора тысяч участников.

Телеканалы покажут Олимпиаду

Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ» возобновили переговоры о покупке прав на трансляцию Олимпийских игр 2018 года. «Все еще будет зависеть от того, сколько спортсменов поедут и в каких видах спорта они будут принимать участие», — пояснил представитель одного из каналов.

Каршеринг «Яндекса»

В феврале «Яндекс» запустит в Москве собственный сервис каршеринга «Яндекс.Драйв». В автопарк сервиса войдут машины Renault Kaptur, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Количество доступных автомобилей не раскрывается, однако руководитель «Драйва» заявил, что проект «заметно повлияет на число доступных для бронирования автомобилей» в столице.

Тарифы сервиса станут известны позднее. Приложение уже доступно пользователям iOS и Android.

Паи «Черного»

Кофейный кооператив «Черный» решил привлечь народное финансирование для развития бизнеса в 2018 году. Желающие помочь проекту с открытием большой кофейни в Лялином переулке, развитием оптовых продаж и перезапуском онлайн-подписки на доставку кофе могут приобрести паи «Черного».

Каждый стоит 10 тысяч рублей и дает право на получение 0,05 % прибыли в течение 49 лет. Также соинвесторы получают скидки на продукцию кооператива. Один пай дает 5 % скидки, два — 10 %, три — 15 %, а четыре и больше — 20 %.