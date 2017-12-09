Благотворительный проект Meet For Charity запускает свой сайт и мобильное приложение.

Это проект-аукцион, который собирает средства на благотворительность, организуя встречи с людьми из сфер бизнеса, медиа, политики, культуры и спорта. С помощью проекта уже удалось собрать 30 миллионов рублей в 50 разных благотворительных фондах.

«Наша цель — приумножить благотворительные пожертвования, помогая большему количеству фондов. В ХХI веке очень важно, чтобы благотворительность стала такой же понятной и удобной, как заказ такси или покупка билета в театр, вошла в привычку, вызывала интерес через общение и новый жизненный опыт», — рассказала основатель Meet For Charity Ольга Флер.

По словам основателя проекта, до этого момента аукционы проводились в фейсбуке, но проект вырос до таких масштабов, что возникла необходимость создать технологическое решение.

Источник: представители Meet For Charity