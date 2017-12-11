В Москве с 9 января начнут работать 12 пунктов утилизации новогодних елей. Сдать дерево на переработку можно будет бесплатно.

Пункты утилизации проработают до 1 марта. В них можно сдать ели, сосны и пихты. Однако на деревьях не должно быть мишуры и других украшений. Список пунктов утилизации есть на портале открытых данных столицы.

Также более 200 елочных базаров заработают в Москве с 20 декабря. Живую елку, пихту или сосну горожане смогут купить до 31 декабря. Торговые точки будут оформлены в едином стиле: ограждение будет напоминать хвойные деревья, рядом с пунктом продажи появится вывеска «Елочный базар».

Адрес ближайшего елочного базара можно узнать здесь.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы