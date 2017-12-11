Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы разработал требования для таксомоторных компаний, которые будут перевозить зрителей матчей ЧМ-2018.

Таксистам рекомендуют выучить стандартные фразы на английском языке, например, информацию о тарифах и времени поездки. Для водителей разработали специальные памятки, содержащие англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы по безопасности перевозок.

Чтобы получить аккредитацию для работы во время чемпионата, таксомоторные компании должны погасить неоплаченные штрафы, оборудовать такси желтыми регистрационными знаками и опознавательными фонарями на крыше. Кроме того, их автомобили должны быть не старше четырех лет. Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проходить матчи чемпионата.

Также службам такси рекомендовали применять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов, гостиниц.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытия и финал сыграют на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве.

Источник: сайт мэрии Москвы