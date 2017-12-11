Аналитический центр Юрия Левады выяснил, сколько россиян считают, что страной должен управлять властный руководитель, «сильная рука».

40 % Россиян убеждены, что стране нужна «сильная рука»

38 % участников опроса заявили, что сейчас нужно сосредоточить всю полноту власти в стране в одних руках. Против таких мер высказались 17 % опрошенных. Остальные затруднились с ответом. При этом, согласно опросу, запрос на «сильную руку» в стране достиг максимума с 2014 года.

61 % опрошенных считает, что основная заслуга за экономические достижения и благосостояние россиян принадлежит президенту России Владимиру Путину, 21 % — что это заслуга правительства и министров. По 12 % думают, что благосостояния страны и общества добился Дмитрий Медведев и местные власти. 10 % приписывают заслуги предпринимателям и бизнесу, 6 % — кому-то «другому», а 9 % — никому.

49 % участников опроса сказали, что ответственен за проблемы в стране и рост стоимости жизни президент, а 45 % опрошенных винят в этом правительство. 30 % респондентов считают, что ответственность за проблемы в стране несет лично Дмитрий Медведев, а 27 % опрошенных возлагают вину за это на местные власти.

Источник: «Левада-центр»