«Левада-центр» выяснил, сколько россиян знают название праздника 12 декабря.

34 % Россиян не знают, какой

праздник отмечается 12 декабря

Две трети россиян осведомлены о том, что 12 декабря отмечается День Конституции, однако этот показатель в последнее время снижается (70 % в 2016 году, 76 % в 2015 году).

По словам 37 % респондентов, Конституцию они никогда не читали, 27 % — читали, но ничего не помнят, 25 % помнят, о чем в ней говорится, довольно плохо. Только каждый десятый (11 %) довольно хорошо помнит содержание Основного Закона страны.

В социологическом исследовании также приводятся данные о том, насколько власти России, по мнению граждан, соблюдают Конституцию. Оказалось, что 14 % полагают, что власти совершенно не соблюдают Основной Закон.

Еще 40 % считают, что власти лишь отчасти придерживаются Конституции, 27 % опрошенных выразили мнение, что власти в основном действуют в рамках Основного Закона и только 5 % уверены в том, что Конституция соблюдается в полной мере.

Источник: «Левада-центр»