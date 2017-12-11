Министерство образования начнет размещать в своем сообществе во «ВКонтакте» лекции и методические пособия для студентов.

Также в группе министерства планируется организовывать различные мероприятия. Так, 15 декабря ведомство запустит флешмоб «Лучшая лекция в жизни студентов», по результатам которого автор самой интересной истории получит поездку — экскурсию на адронный коллайдер NICA в Дубне.

В совместном проекте Минобрнауки и «ВКонтакте» примут участие ведущие российские вузы, в том числе МГУ, МФТИ, МГТУ имени Баумана, СПбГУ, ИТМО и Дальневосточный федеральный университет.

Источник: «РБК»