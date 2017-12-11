Щербинский суд Москвы вынес приговор пятерым уроженцам Центральной Азии, обвиненных в участии в массовой драке на Хованском кладбище.

Ходжикурбона Буриева , Диловара Юнусова, Джоми Чакалова, Рахмуддина Садурдинова, ШоимардонаАхмадова осудили за хулиганство по статье 213 УК на три года колонии общего режима.

Массовое столкновение на Хованском кладбище случилось в мае 2016 года. В драке участвовали от 200 до 400 человек, вооруженных битами, арматурой и огнестрельным оружием. Трое из них погибли. На одной стороне конфликта были выходцы с российского Кавказа, на другой — приезжие из центральноазиатских республик. Среди версий конфликта — дележ территории обслуживания кладбища и бытовые причины. Инициатором конфликта считается директор кладбища Юрий Чабуев.

Источник: «Интерфакс»