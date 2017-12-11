Ростуризм рекомендует соблюдать меры безопасности россиянам в Нью-Йорке, где сегодня произошел взрыв.

Согласно сообщению ведомства, российским туристам следует проявлять осмотрительность, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

Взрыв случился в подземном переходе на 42-й улице, возле автобусного терминала и станции метро на Таймс-сквер, в центральной части Манхэттена. В результате пострадали четыре человека, россиян в их числе нет. Подозреваемый в совершении взрыва — 27-летний мужчина по имени Акайед Улла — получил ранения и находится в больнице под надзором полиции.

Источник: Ростуризм