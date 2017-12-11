В рамках встречи выпускников стажировки мэрии Москвы столичный зоопарк представил программу экокультурного туризма.

Проект создан для семейного досуга с целью привить жителям экологическую культуру, научить их бережно относиться к природе и животным. Среди других задач — продвижение здорового образа жизни и здорового питания.

В рамках программы разработали всесезонные туристические маршруты по заповедникам в Подмосковье. Одно- или двухдневные экскурсии предполагают посещение фермерского хозяйства, дегустацию натуральных продуктов, посещение зоопитомников, а также отдых в эко-отеле. В зимнее время тур дополнит поездка в хаски-деревню «Рузская Аляска».

Источник: Facebook