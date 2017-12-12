ФСБ пресекла деятельность группы выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Московском регионе.

По данным ведомства, теракты планировались на Новый год и в период кампании по выборам президента, которая начнется в декабре, и подразумевали участие смертников.

«У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора», — отчитался директор ФСБ Александр Бортников.

Источник: РИА «Новости»