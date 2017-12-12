Сервис онлайн-платежей PayPal опросил россиян об их отношении к новогоднему шопингу. Выяснилось, что большинство опрошенных не любят ходить по торговым точкам, опасаясь не угадать или потратить слишком много денег.

Так, 72 % респондентов сообщили, что не любят ходить по магазинам за подарками. 77 % граждан стараются выбрать полезные вещи, причем 66 % россиян хотят, чтобы подарок был оригинальным. Кроме того, россияне опасаются, что купленные ими подарки не оценят по достоинству (об этом заявил 41 % участников опроса) и что они не смогут найти нужную вещь (40 %). 34 % волнуются, что вообще не сумеют выбрать хороший подарок.

Помимо этого, более половины (66 %) россиян выразили недовольство скоплением народа в магазинах, еще 36 % респондентов пожаловались на грубость других покупателей. 74 % опрошенных боятся превысить выделенный на покупки бюджет.

Источник: доклад PayPal