В результате мониторинга зарегистрированных в России систем добровольной сертификации установили нарушения в выдаче разрешений на оказание услуг, качество которых никак не подтверждено.

В первую очередь речь идет о деятельности магов, знахарей, колдунов, эзотериков, гипнологов, хиромантов, духовных целителей, молитвотерапевтов и специалистов по нейролингвистическому программированию.

Росстандарт предлагает поменять порядок сертификации с уведомительного на разрешительный. Таким образом, агентство сможет оценивать претендентов на получение официального статуса в СДС. В реестр включат только те системы, которые подтвердили качество своих товаров и услуг.

Всего в России зарегистрировано около 1,7 тысячи СДС. При этом половина из них не ведут профильной деятельности. Новый порядок включения в реестр не затронет СДС, которые закрепляют уникальные или передовые практики, уверяют в Росстандарте.

Источник: «Известия»