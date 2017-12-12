Общественная организация «Открытая Россия» перенесла свои материалы с адреса openrussia.org на open-russia.org после блокировки сайта Роскомнадзором.

Требование Генпрокуратуры объяснили призывами организации к массовым беспорядкам и осуществлением экстремистской деятельности.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, сайты движения попали в реестр запрещенных как информационные ресурсы нежелательных организаций.

Источник: «Интерфакс»