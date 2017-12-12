«Открытая Россия» сменила адрес сайта после блокировки
Общественная организация «Открытая Россия» перенесла свои материалы с адреса openrussia.org на open-russia.org после блокировки сайта Роскомнадзором.
Требование Генпрокуратуры объяснили призывами организации к массовым беспорядкам и осуществлением экстремистской деятельности.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, сайты движения попали в реестр запрещенных как информационные ресурсы нежелательных организаций.
Источник: «Интерфакс»
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