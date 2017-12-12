Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования ограничить доступ к интернет-ресурсам 11 организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Надзорное ведомство потребовало заблокировать 21 интернет-ресурс, рассказал «РБК» источник в Минюсте. «Так как у каждой из этих организаций есть несколько сайтов, то в сообщении Генпрокуратуры говорится о 21 ресурсе, которые распространяют информационные материалы нежелательных иностранных НПО», — также отметил источник в Минюсте.

В Генеральной прокуратуре «РБК» не назвали количество сайтов и наименования организаций, к которым они относятся.

На сайте Минюста размещен перечень из 11 иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России: Национальный фонд в поддержку демократии, институт «Открытое общество» и фонд содействия, фонд «Открытое общество», Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, Национальный демократический институт международных отношений, Media development investment fund, Inc., корпорация «Международный республиканский институт», Open Russia Civic Movement, общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания), Институт современной России (США), Черноморский фонд регионального сотрудничества (Румыния).

Общественная организация «Открытая Россия» перенесла свои материалы с адреса openrussia.org на open-russia.org после блокировки сайта Роскомнадзором. Основанием для ограничения доступа к сайту стало решение Генпрокуратуры о том, что с помощью этого ресурса распространяются призывы к беспорядкам.

Источник: «РБК»