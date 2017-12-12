Замглавы МВД Игорь Зубов назвал ложные звонки об угрозах взрыва кибернападением на Россию.

По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации. Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии Игорь зубов, замглавы МВД России

Массовая волна эвакуации по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Эвакуировали в том числе школы, бизнес-центры, торговые комплексы и кинотеатры.

Ранее The Village рассказывал, что известно о массовых эвакуациях в России.

Источник: ТАСС