Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Поисковые запросы-2017

«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы в 2017 году. Чаще всего россияне хотели знать о теракте в петербургском метро. В топ-3 запросов также вошли: «„Синий кит“ и группы смерти» и «скандал вокруг фильма „Матильда“».

Также часто искали информацию об эпидемии вируса Коксаки в Турции, сильном шторме в Москве, мощах Николая Чудотворца в Москве, преследовании рохинджа в Мьянме и открытии «Зарядья».

Блокировка сайта «Открытой России»

Домен проекта «Открытая Россия» — openrussia.org — внесли в реестр запрещенных сайтов. Провайдеры начали ограничивать доступ к нему уже 11 декабря. Основанием для блокировки стало решение Генпрокуратуры о том, что с помощью этого ресурса распространяются призывы к беспорядкам. В результате, «Открытая Россия» перенесла свои материалы с адреса openrussia.org на open-russia.org.

Новый год в «Зарядье»

С 17 декабря по 8 января в парке «Зарядье» пройдет научная новогодняя программа. Например, на занятиях в павильоне «Заповедное посольство» всем желающим расскажут, почему у Деда Мороза красный нос, откуда взялась Снегурочка, а также как приготовить молекулярную икру. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Снижение цен на бензин

Цены на бензин и авиакеросин на товарной бирже начали снижаться после того, как Федеральная антимонопольная служба в начале декабря потребовала от нефтяных компаний обосновать цены на топливо. Цена на бензин АИ-95 с 20 ноября (46 473 рубля за тонну) выросла на 3,4 % к 4 декабря, а после снизилась на 4,93 %, составив 44 945 рублей за тонну к 11 декабря.

Новые дорожные знаки

На российских дорогах появится несколько десятков новых знаков и табличек. Ранее знаки в качестве эксперимента устанавливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова. Так, появится знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», «Глухие пешеходы», «Диагональный пешеходный переход» и «Выделенная трамвайная полоса». Предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года. Если правила приживутся, то будет разработан соответствующий ГОСТ.

Главные достижения-2017

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные достижения 2017 года. Первое — начало реализации программы реновации, второе — окончание работ по «Моей улице», третье — реконструкция стадиона «Лужники» и четвертое — открытие парка «Зарядье».

Сейчас The Village также подводит итоги 2017 года. Читатели могут повлиять на результаты голосования в 16 номинациях — от «нового места» до «скандала года».