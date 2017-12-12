Группа под руководством председателя Независимого органа по тестированию (Independent Testing Authority, ITA) Валери Фурнерона подготовит список российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде 2018 года.

«МОК по своему усмотрению в конечном итоге определит спортсменов, которые будут приглашены из этого списка», — сообщили в организации. При этом по каким критериям будут отбирать атлетов — еще неизвестно.

Ранее Олимпийское собрание ОКР поддержало заявление российских спортсменов, которые согласились участвовать в Играх-2018 в Южной Корее в нейтральном статусе. Члены Олимпийского комитета России проголосовали за это решение единогласно.

5 декабря Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2018 года под собственным флагом, отстранив от соревнований всех россиян, обвиненных в употреблении допинга, и приостановив членство Олимпийского комитета России в МОК.

Источник: РБК