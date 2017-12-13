Три торговых центра эвакуировали из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах
Торговые центры на юге и севере столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает источник в правоохранительных органах.
По словам звонившего, взрывные устройства заложены в торговых центрах «Водный» на Головинском шоссе и «Круг» на улице Старокачаловской.
Из обоих центров вывели людей. Сейчас в зданиях работают кинологи.
Читатель The Village рассказал также об эвакуации торгового центра «Витте-молл» в Южном Бутове. Отмечается, что выезд с парковки оставили платным, что замедлило эвакуацию.
Источник: информагентство «Москва»
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