Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административном наказании за неисполнение закона о мессенджерах. Наказание за это правонарушение предусматривает штраф вплоть до миллиона рублей.

Для юридических лиц штрафы составят от 800 тысяч до миллиона рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей.

Штрафы будут налагаться за нарушение закона о мессенджерах, принятого в июле. Новые правила обязывают администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Источник: ТАСС