Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал свою предвыборную программу.

В ролике на YouTube Навальный рассказал, что хочет установить минимальную зарплату в 25 тысяч рублей, снизить ипотечную ставку до 2 %, а также увеличить расходы на здравоохранение и образование в два раза.

Реформы будут финансироваться за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и субсидий госкорпорациям. Доходная часть бюджета вырастет за счет повышения налогов в газовой отрасли и дивидендов от госкомпаний.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что не зарегистрирует Навального как кандидата из-за его судимости. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

The Village рассказывал, как в России пытаются сорвать предвыборную кампанию Навального.

Источник: официальный сайт Алексея Навального