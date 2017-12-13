Социальная сеть «Одноклассники» запускает школу стримеров.

Принять участие в отборе могут все желающие: для этого нужно создать прямую трансляцию в приложении OK Live с хэштегом #школастримеров и рассказать о тематике своего блога.

В первый набор попадут 20 победителей отборочного тура. Лучшие из них смогут обучаться у блогеров, актеров и телеведущих. Например, преподавать будут видеоблогеры Стас Давыдов, Карина Сычева и Александр Кондрашов.

Участники проекта узнают об особенностях съемки в прямом эфире, научатся выбирать темы для канала, создавать свой образ. Им также расскажут как зарабатывать на собственных стримах и удерживать внимание зрителей.

Победитель проекта получит сертификат на двоих на путешествие в любую точку России. Соцсеть также обещает помочь финалисты школы в продвижении их каналов.

Ранее The Village рассказывал, на что живут стримеры.

The Village также поговорил с несколькими московскими стримерами об игре как работе, деньгах и агрессии в интернете.

Источник: пресс-служба «Одноклассников»