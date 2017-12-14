Столичный департамент безопасности и противодействия коррупции и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин пожаловались друг на друга в прокуратуру из-за разногласий по поводу праздничного митинга в честь «Дня свободных выборов».

В ведомстве настаивают, что все культурно-массовые и спортивные мероприятия должны быть согласованы с мэрией не менее чем за месяц. «На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организация несогласованного собрания — это административное нарушение», — заявили в департаменте. Саму идею провести митинг под видом праздника власти считают провокацией.

В свою очередь, Яшин просит вынести предостережения о недопустимости нарушения законов о местном самоуправлении главе департамента Владимиру Черникову и заместителю префекта ЦАО Сергею Травкину. По его мнению, согласование в этом случае в принципе не требуется.

Официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе Департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению в Красносельском районе праздника "День свободных выборов" pic.twitter.com/idJel4nuq1 — Илья Яшин (@IlyaYashin) 13 декабря 2017 г.

Совет депутатов Красносельского района Москвы, в котором после сентябрьских выборов большинство оказалось у оппозиции, назначил на 24 декабря «День свободных выборов». Депутаты настаивают, что организация районных мероприятий находится в их компетенции и мэрия с префектурой не могут вмешиваться в этот процесс.

Источник: «РБК»