Мэрия Москвы и Илья Яшин пожаловались друг на друга в прокуратуру
Столичный департамент безопасности и противодействия коррупции и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин пожаловались друг на друга в прокуратуру из-за разногласий по поводу праздничного митинга в честь «Дня свободных выборов».
В ведомстве настаивают, что все культурно-массовые и спортивные мероприятия должны быть согласованы с мэрией не менее чем за месяц. «На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организация несогласованного собрания — это административное нарушение», — заявили в департаменте. Саму идею провести митинг под видом праздника власти считают провокацией.
В свою очередь, Яшин просит вынести предостережения о недопустимости нарушения законов о местном самоуправлении главе департамента Владимиру Черникову и заместителю префекта ЦАО Сергею Травкину. По его мнению, согласование в этом случае в принципе не требуется.
Совет депутатов Красносельского района Москвы, в котором после сентябрьских выборов большинство оказалось у оппозиции, назначил на 24 декабря «День свободных выборов». Депутаты настаивают, что организация районных мероприятий находится в их компетенции и мэрия с префектурой не могут вмешиваться в этот процесс.
Источник: «РБК»
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